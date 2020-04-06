Врач назвала самый первый симптом коронавируса

Высокая температура является первым симптомом коронавируса. Лихорадку и температуру свыше 38 градусов испытывают на себе более 90 процентов пациентов, подцепивших новую смертельную инфекцию. Об этом рассказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис, слова которой прозвучали в эфире «России-1».

По информации медика, люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, чувствуют себя ужасно и не понимают, что происходит. После этого заболевшие испытывают озноб.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены уже более 1,2 миллиона человек. В России зарегистрировано 5389 случаев заболевания.