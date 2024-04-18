Врач назвала минимальное количество полотенец для одного человека

У человека должно быть минимум три полотенца, при этом другие члены семьи не должны пользоваться ими. Такое мнение высказала дерматолог Татьяна Егорова изданию News.ru.

«Полотенце для ванной может легко превратиться в рассадник бактерий и вирусов, поэтому его нужно регулярно менять. Более того, у каждого члена семьи должно быть несколько полотенец: для лица, тела и третье - для ног», - считает эксперт.

Тем, кто имеет проблемы с кожей, лучше выбирать полотенце с натуральными компонентами. // фото unsplash.com/ Denny Müller