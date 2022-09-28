Врач назвала безопасные заменители сахара

Два безопасных для здоровья сахарозаменителя назвала эндокринолог Зухра Павлова. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

«Обратите внимание на стевию, экстракт которой в 300 раз слаще сахара. И самое главное - ее калорийность равна нулю. Стевия совсем не участвует в углеводном обмене организма и не имеет никаких ограничений для применения. Она термостойкая - то есть при готовке не разрушится и не ухудшит вкус блюда», - объяснила специалист и добавила, что лучше использовать этот продукт в виде сиропа.

Второй хороший заменитель сахара - эритрол. Павлова отметила, что этот продукт подойдет тем, кому не понравилась по вкусу стевия. Врач предупредила, что в эритроле есть калории. Фото: unsplash.com