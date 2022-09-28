28 сентября 2022, 20:16
Россия

Врач назвала безопасные заменители сахара

Зухра Павлова отметила два идеальных сахарозаменителя

Два безопасных для здоровья сахарозаменителя назвала эндокринолог Зухра Павлова. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

«Обратите внимание на стевию, экстракт которой в 300 раз слаще сахара. И самое главное - ее калорийность равна нулю. Стевия совсем не участвует в углеводном обмене организма и не имеет никаких ограничений для применения. Она термостойкая - то есть при готовке не разрушится и не ухудшит вкус блюда», - объяснила специалист и добавила, что лучше использовать этот продукт в виде сиропа.

Второй хороший заменитель сахара - эритрол. Павлова отметила, что этот продукт подойдет тем, кому не понравилась по вкусу стевия. Врач предупредила, что в эритроле есть калории. Фото: unsplash.com

Обсудить
Метки: 
сахар
сахарозаменитель
эндокринолог
зухра павлова
здоровье