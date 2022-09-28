Семьи погибших и пострадавших в Ижевске получат выплаты

Семьи погибших и пострадавших при стрельбе в школе №88 Ижевска получат денежные выплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Удмуртии.

Семьям погибших будет выплачен миллион рублей. Также власти помогут с организацией похорон. Пострадавшим с тяжелыми и средней степени тяжести травмами выплатят по 500 тысяч рублей.

Нападение на школу в Ижевске произошло утром 27 сентября. Выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, после чего покончил с собой. Погибли 17 человек, пострадали 23. Фото ria.ru