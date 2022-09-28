28 сентября 2022, 14:18
Власти составляют списки тех, кто покинул страну
Спикер Госдумы предложил передавать автомобили уехавших семьям участников спецоперации
Списки тех, кто уехал из России на фоне мобилизации и специальной военной операции, ведут с 21 сентября. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает ТАСС.
- У нас составляют списки тех, кто уехал. Уезжают, думают, что никто не видит, кто поехал, зачем поехал,
- сказал он.
Кроме того, составляют и списки тех, кто сейчас стоит в очередях на выезд из страны, добавил Володин.
Политик предложил обсудить возможность передачи брошенных на границе россиянами автомобилей семьям участников специальной военной операции.
- Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно, - заявил он 28 сентября. // Фото: pixabay.com