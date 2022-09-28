Власти составляют списки тех, кто покинул страну

Списки тех, кто уехал из России на фоне мобилизации и специальной военной операции, ведут с 21 сентября. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает ТАСС.

- У нас составляют списки тех, кто уехал. Уезжают, думают, что никто не видит, кто поехал, зачем поехал,

- сказал он.

Кроме того, составляют и списки тех, кто сейчас стоит в очередях на выезд из страны, добавил Володин.

Политик предложил обсудить возможность передачи брошенных на границе россиянами автомобилей семьям участников специальной военной операции.