28 сентября 2022, 14:18
Россия

Власти составляют списки тех, кто покинул страну

Спикер Госдумы предложил передавать автомобили уехавших семьям участников спецоперации

Списки тех, кто уехал из России на фоне мобилизации и специальной военной операции, ведут с 21 сентября. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает ТАСС.

- У нас составляют списки тех, кто уехал. Уезжают, думают, что никто не видит, кто поехал, зачем поехал,

- сказал он.

Кроме того, составляют и списки тех, кто сейчас стоит в очередях на выезд из страны, добавил Володин.

Политик предложил обсудить возможность передачи брошенных на границе россиянами автомобилей семьям участников специальной военной операции.

- Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно, - заявил он 28 сентября. // Фото: pixabay.com

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