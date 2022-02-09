Врач назвал вызывающий сильную боль симптом омикрона

Новый болевой симптом начали выявлять у людей, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Об этом рассказал иммунолог Владимир Болибок, его слова приводит портал Ura.ru.

«Пациенты стали жаловаться на такой симптом при омикроне, как гиперестезия, когда болит все тело»,

- сообщил медик.

Если дотрагиваться до человека, то у него ничего не болит. Однако, если нажать руками, то боль начинает ощущаться везде - кожа, мышцы, кости - вплоть до крика, объяснил Болибок.

Гиперестезия - повышенная чувствительность к реальным обычным или слабым воздействиям. В этих случаях как внешние, так и интеро- и проприоцептивные раздражители вызывают чрезвычайно интенсивную реакцию в связи с резким уменьшением нижних абсолютных порогов ощущений. Фото pixabay.com/Alexandra_Koch