Врач назвал самые опасные молочные продукты

Некоторые молочные продукты могут быть вредны для организма человека. Их перечислил диетолог Михаил Гинзбург, его слова приводит «Москва 24».

Самыми опасными молочными продуктами специалист назвал сыр и сливочное масло. Так, в сыре содержится тирамин, что может спровоцировать мигрень, предупредил Гинзбург. Из-за своей солености этот продукт также может быть вреден для людей, страдающих гипертонией.

Диетолог посоветовал ограничить употребление сыра и людям с ожирением. То же самое касается и сливочного масла, поскольку этот продукт чрезмерно жирный. // Фото: unsplash.com