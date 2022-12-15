Любителям пельменей назвали безопасную недельную норму

Диетолог Дарья Русакова назвала оптимальную порцию пельменей. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Как отметила врач, любители пельменей при частом их употреблении могут значительно превысить дневную норму калорий. В обращении с этим продуктом медик призвала к умеренности.

Русакова рассказала, что в неделю можно два раза съедать по 15 пельменей за раз. При этом желательно вместе с пельменями употреблять овощи, тогда продукт лучше переварится. // Фото: unsplash.com