15 декабря 2022, 20:42
Любителям пельменей назвали безопасную недельную норму
Врач разрешила россиянам съедать по 15 пельменей два раза в неделю
Диетолог Дарья Русакова назвала оптимальную порцию пельменей. Слова специалиста приводит «Москва 24».
Как отметила врач, любители пельменей при частом их употреблении могут значительно превысить дневную норму калорий. В обращении с этим продуктом медик призвала к умеренности.
Русакова рассказала, что в неделю можно два раза съедать по 15 пельменей за раз. При этом желательно вместе с пельменями употреблять овощи, тогда продукт лучше переварится. // Фото: unsplash.com