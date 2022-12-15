Домашние собаки насмерть загрызли пенсионерку на востоке России

В Забайкальском крае домашние собаки загрызли насмерть пожилую женщину. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, тело 68-летней пенсионерки было найдено утром 15 декабря в одном из дворов в селе Хадакта. По версии следствия, вечером 14 декабря на нее напали и искусали две собаки, которые содержатся без привязи в этом домовладении.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи допросили владельцев животных и других жителей села. Обстоятельства произошедшего выясняются. // Фото: unsplash.com