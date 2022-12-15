В России создадут платежную карту для иностранных туристов

«Карту туриста» для иностранных путешественников хотят создать в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Карта будет работать на базе платежной системы «Мир». Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил проработать ее создание. Проект обсуждали на совещании с его участием. Курировать проект будет Минэкономразвития. Также в проработке проекта будут участвовать Минцифры, Минфин, МВД, Банк России и другие ведомства.

Ожидается, что появление платежной карты для иностранных гостей простимулирует рост турпотока в регионах. Министр экономразвития Максим Решетников представит доклад по вопросам развития проекта до 26 декабря.

Доклад по вопросам развития карты представят в правительство до 26 декабря. // фото unsplash.com