Врач назвал первые симптомы рака легких

Часто рак легких принимают за пневмонию или обострение хронического бронхита. Больных лечат антибиотиками, в результате чего опухоль только растет. Таким образом отодвигаются сроки специализированного лечения, рассказал член-корреспондент РАН Евгений Левченко, его слова приводит aif.ru.

При этом, врач отметил, что первые симптомы рака легких зачастую вовсе не связаны с дыхательной системой. Так, предвестниками болезни могут быть высокая температура, которая долго не сбивается, отечность, кожный зуд, слабость и усталость с момента пробуждения.

Также специалисты советуют обратить внимание на частые головокружения, нарушения координации движений и потерю чувствительности.

Врач подчеркнул, что внимательное отношение к своему организму может помочь распознать рак легкого на ранней стадии и спасти жизнь пациента. Фото sibdepo.ru