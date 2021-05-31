Врач назвал первые симптомы рака кожи

Британский врач Росс Перри рассказал, как в домашних условиях можно распознать рак кожи. Об этом специалист рассказал Daily Mirror, передает РИА Новости.

Среди признаков, которые могут указывать на опасное заболевание, маленькие красные шишки на коже, которые легко принять за укусы насекомых. Медик рекомендовал в случае обнаружения незаживающих ран, вызывающих дискомфорт, обращаться к специалистам.

Также среди других признаков, сигнализирующих о раке кожи, появление без причины растущих шрамов и болячек на теле; высыпания на глазном веке; темные пятна под ногтями; образование бледных участков кожи на голове и шее. (фото medobr.com)