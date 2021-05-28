В Петрозаводске проверили, как гостиницы соблюдают антиковидные меры

Сотрудники городской администрации продолжают проводить рейды, направленные на профилактику распространения коронавируса на территории Петрозаводска, сообщает сайт мэрии.

Вчера специалисты посетили отели «Питер Инн», «Ладога» и «Руна». В ходе инспекции персоналу организаций напомнили о необходимости соблюдения санитарных правил. Также проверяющие убедились в выполнении требований распоряжения главы Республики Карелия № 127-р от 12.03.2020, в том числе – в наличии стационарных диспенсеров с антисептиком, использовании средств индивидуальной защиты, соблюдении социальной дистанции. // Фото: petrozavodsk-mo.ru