Врач из Африки работает в карельском селе

У жителей поселка Ведлозеро появился свой специалист – врач общей практики Огбуэ Габриель Джидеофор. Новый доктор Ведлозерской амбулатории приехал в Карелию издалека. Огбуэ Габриель родом из Нигерии, страны на западе Африки. О том, что в местной амбулатории ведет прием свой врач, многие из ведлозерцев узнали благодаря телевидению. На следующий день после выхода сюжета на карельском ТВ в коридоре ФАПа уже сидела очередь.

«Вы заболели или пришли на доктора посмотреть?»

– спрашивает полушепотом одна женщина с ребенком другую мамочку. Их любопытство к новому медицинскому работнику вполне оправданно. Видеть представителя Африки в сельской глубинке для многих в диковинку.

Сам Габриель удовольствия от повышенного внимания окружающих не испытывает – дел много. Надо ознакомиться с карточками пациентов, вникнуть в бумажную и компьютерную отчетность. Войти в курс дел ему помогают сотрудники амбулатории.

«Он хороший врач – знает сое дело»,

- уверяет Алексей Котков - коллега Габриэля.

Известно, что приезжий доктор окончил Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького. Затем работал в Западной Африке в учебной больнице университета в своей стране. А позже стал врачом-ординатором городской клинической больницы № 5 Нижнего Новгорода, перед приездом в Карелию совмещал работу в Домодедовской больнице и на «скорой» в частной медицинской компании в Москве.

«В Москве поток пациентов очень большой. За один день работы я произносил по 30-40 раз слово «следующий». Я хочу спокойно работать»,

— говорит медик.

Не секрет, что в специфике работы доктора на селе есть свои нюансы и тонкости. Здесь вся жизнь на виду. Без того понятно, что этот труд колоссален и нелегок, надо лечить самые разные недуги, причем без консилиумов с профильными специалистами. Сельский врач разрешит поплакаться в жилетку и даст добрый совет — он и социальный работник, и «народный милиционер». В общем, здесь тоже достается, только успевай вертеться.

«За один летний месяц амбулатория обслуживает в среднем 600 взрослых пациентов. На учете состоит порядка 150 детей до 14 лет. Медицинские работники пункта обслуживают сам поселковый центр и еще 32 деревеньки и поселки, которые входят в состав Ведлозерского поселения. К тому же в летнее время число жителей здесь заметно увеличивается за счет приезжих», — несколько цифр из статистики приводится в группе «Отражение. Карелия» в ВК.

В Ведлозерской амбулатории создан аптечный пункт, где продаются основные лекарства. Ведлозерцы обращаются к иноземцу со сложным именем коротко и уважительно «доктор». За свое недолгое пребывание в сельской глубинке, нигериец уже успел присмотреться к окрестностям. Ведлозеро, на его взгляд, тихое и красивое село на озерном берегу. А карельские холода и снега он переносит терпеливо.

Поселился Габриэль в служебной квартире в Пряже. Сейчас он обустраивается на новом месте. Добирается «новенький» к месту работы на казенном авто с коллегой. Впереди у тридцатидевятилетнего врача много планов, которые касаются не только работы. Он мечтает найти себе спутницу жизни, которая родит ему восемь ребятишек – не меньше. Еще Габриэль Окбуэ обещает выучить базовые выражения карельского языка, в жизни пригодится — ведь работает он в национальном районе. // фото Алины Гапеевой