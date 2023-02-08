Пациентов в Ведлозере теперь принимает врач из Нигерии

Работающий сейчас в Ведлозерской амбулатории врач общей практики приехал в Карелию издалека. Огбуэ Габриель Джидеофор – уроженец Нигерии, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Он отметил, что проблема с отсутствием медицинского работника в селе теперь решена. Доктору 39 лет, он окончил Донецкий Национальный медицинский университет имени Максима Горького.

Затем работал в учебной больнице университета на своей родине – в Нигерии. Потом стал врачом-ординатором городской клинической больницы № 5 Нижнего Новгорода. Затем работал одновременно в Домодедовской больнице и на «скорой» в частной медицинской компании. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте