Школы и сады в Беломорском районе недостаточно защищены от террористов

После проверки антитеррористической защищенности учреждений образования в Беломорском районе прокурор подал иски к местной администрации. Он считает, что школа и дошкольные учреждения недостаточно безопасны в этом смысле, сообщили в объединенной пресс-службе судов РК.

В частности, на калитках и воротах не было запирающих устройств, за ними не осуществляли контроль, калитки не оборудовали электромагнитными замками с видеодомофонами.

Прокурор потребовал, чтобы администрацию района обязали профинансировать устранение нарушений и добиться, чтобы руководство образовательных учреждений это сделало. // фото: upslash.com