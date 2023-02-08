08 февраля 2023, 21:06
Школы и сады в Беломорском районе недостаточно защищены от террористов
Местную администрацию через суд обяжут усилить антитеррористические меры в детских учреждениях
После проверки антитеррористической защищенности учреждений образования в Беломорском районе прокурор подал иски к местной администрации. Он считает, что школа и дошкольные учреждения недостаточно безопасны в этом смысле, сообщили в объединенной пресс-службе судов РК.
В частности, на калитках и воротах не было запирающих устройств, за ними не осуществляли контроль, калитки не оборудовали электромагнитными замками с видеодомофонами.
Прокурор потребовал, чтобы администрацию района обязали профинансировать устранение нарушений и добиться, чтобы руководство образовательных учреждений это сделало. // фото: upslash.com