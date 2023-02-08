Верховный суд Карелии встал на сторону профсоюзного лидера

Текст и фото: Антонина Кябелева

7 февраля Верховный суд Республики Карелия рассмотрел апелляционную жалобу работника государственного предприятия «Карелавтотранс-Сервис» Геннадия Птицы на решение Петрозаводского городского суда, который согласился с правомерностью вынесенных в отношении его дисциплинарных взысканий. На первый взгляд, речь шла о банальном трудовом споре, когда сотрудник пытался доказать, что работодатель несправедливо привлек его к дисциплинарной ответственности.

Однако сюжет этого судебного спора более сложный. Дело в том, что Геннадий Птица является руководителем профсоюзной организации, созданной на ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис». Профорганизация появилась в марте 2021 года, и стала, как утверждают работники предприятия, реакцией на резкое снижение уровня заработной платы. В то же время профорганизация возникла и на ГУП РК «Карелавтотранс», но она развалилась, как утверждает председатель рескома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев, не без участия гендиректора предприятия.

С марта 2021 года Геннадий Птица пытался добиться заключения коллективного договора. Коллективный договор был подписан только 2 февраля 2023 года.

За это время Геннадий Птица, который был на хорошем счету, в глазах руководства предприятия превратился в нерадивого работника. Птица решил через суд оспорить два дисциплинарных взыскания.

Петрозаводский городской суд встал на сторону ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис», посчитав, что Птицу привлекли к дисциплинарной ответственности на вполне законных основаниях. Верховный суд Карелии попытался детально разобраться в ситуации, внимательно рассмотрев обстоятельства, связанные с принятием коллективного договора. Естественно, судей интересовало, почему руководство предприятия затянуло принятие колдоговора почти на два года. За это время руководство госпредприятия трижды издавало приказ о создании комиссии по обсуждению коллективного договора.

Представитель ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» объяснила это тем, что те документы, которые профсоюз представил на рассмотрение изначально, руководство предприятия не восприняло в качестве проекта коллективного договора. Судья Лилия Фаткуллина поинтересовалась, что мешало руководству предприятия более оперативно подготовить собственный вариант договора? Представитель ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» заметила, что на тот момент руководство предприятия решило, что «необходимости заключения коллективного договора нет».

«В последствии уже, после определенной публикации, скажем так, работодатель понял, что необходимость есть»,

- объяснила представитель ответчика.

Скорее всего речь идет о публикации, которая появилась на портале «Петрозаводск говорит». В ней рассказывалось, как на государственном предприятии пытаются не допустить заключения коллективного договора, и какому прессингу подвергаются члены профсоюза.

Сторона истца настаивала, что во время переговоров, связанных с принятием коллективного договора, члены профсоюза, участвующие в работе комиссии, не должны подвергаться давлению в виде дисциплинарных взысканий.

Верховный суд Карелии отменил решение Петрозаводского городского суда и признал незаконными приказы ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» о привлечении Геннадия Птицы к дисциплинарным взысканиям. По решению суда, госпредприятие должно выплатить Геннадию Птицы компенсацию морального вреда.

После завершения судебного заседания Геннадий Птица рассказал, насколько тяжело было добиться от руководства госпредприятия заключения коллективного договора. По его словам, водителей вызывали к руководству предприятия и уговаривали выйти из профсоюза.

«Наших водителей пытаются заставить работать без кондукторов. А графики работы составляются с учетом работы кондукторов. Когда водитель ездит на пригородных линиях без кондуктора, он тратит больше времени, а потом начинает нагонять его за счет увеличения скорости. Ведь он должен приехать вовремя. В автобусе сидят пассажиры, а водитель вынужден на большой скорости нестись до следующей остановки, чтобы приехать в соответствии с графиком»,

- рассказал Птица.

Кстати, одно из взысканий он получил за то, что отказался выходить на линию без кондуктора.

Благодаря позиции Верховного суда Карелии руководителю профорганизации удалось отстоять не только свои права, но и права своих коллег. Ведь фактически он продемонстрировал, что руководство предприятия не всесильно, и далеко не всегда административное давление является эффективным способом решения проблем.

Печально только, что подобные конфликты происходят на государственном предприятии, которое несет прямую ответственность за безопасность пассажирских перевозок.