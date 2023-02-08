Олончанки делают ароматные сухарики для бойцов в зоне СВО

Теплая акция «Аромат родного дома», организованная женсоветом «Олончанка», местного отделения Карельского регионального отделения «Союз женщин России», донесет бойцам тепло родного дома.

«Идея акции родилась из разговора по телефону матери с сыном, который сегодня принимает участие в специальной военной операции на территории Донбасса. Молодой человек в беседе с мамой упомянул, что больше всего на свете ему сейчас не хватает хлеба, который выпекают на родном хлебозаводе»,

- говорят участники женсовета «Олончанка».

Сушеные кусочки хлеба готовятся с добавлением чеснока, укропа, петрушки, других ароматных приправ или традиционно – с солью.

В начале февраля была отправлена третья — самая большая партия сухариков в льняных мешочках с надписью «Аромат родного дома».

Акция «Аромат родного дома» набирает обороты. К ней присоединятся активисты из других населенных пунктов Карелии. // фото паблика «Женсовет «Олончанка»