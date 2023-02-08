Рекордно низкий уровень безработицы отмечен в Карелии

– Мы не допустили остановки ни одного ключевого из предприятий республики, сохранили рабочие места. Общая безработица снизилась с 6,3% в первом квартале до 5,9 % по итогам сентября-ноября 2022 года. Это самое низкое значение за последние 15 лет,

- заявил глава региона на пресс-конференции в «Интерфаксе».

По словам губернатора, самым важным для региональной власти было дать уверенность людям в завтрашнем дне.

– Не допустить роста безработицы и тревожности жителей. Работая над новыми направлениями развития, я всегда обращал внимание коллег на необходимость сохранения действующих предприятий и компаний, – сказал Артур Парфенчиков. Мы не приостановили реализацию крупных инвестиционных проектов, таких как создание цифровой верфи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, модернизация на Карельском окатыше, создание импортозамещающего производства лесопромышленных машин на ООО «Амкодор-Онего» – это совместный проект с Белоруссией.

Напомним, в прошлом году численность занятых в экономике Карелии составила 278,1 тысячи человек. В прошлом году в целом через органы службы занятости были трудоустроены на предприятия и в организации Карелии почти 10 тысяч человек.

Уже в этом году при поддержке органов службы занятости нашли работу почти 400 человек. И сегодня работодатели предлагают более 5,7 тысяч вакансий.

Новые кадры нужны таким флагманам промышленности, как АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат» и «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат», АО «Вяртсильский метизный завод», АО «Карелиянефтепродукт», АО «Олонецкий молочный комбинат», АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал», АО «Карельский окатыш», ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» и другим. По заявкам работодателей начинается обучение по специальностям, а также проходят ярмарки вакансий.

В Карелии одними из самых востребованных профессий в реальном секторе экономики по-прежнему являются: сварщик, оператор бумагоделательных машин, водитель автомобиля и погрузчика, мастер, бухгалтер, машинист крана и экскаватора, плотник, повар, продавец продовольственных и непродовольственных товаров.

Добавим, согласно прогнозу Управления труда и занятости, увеличивается потребность в специалистах для обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, так как значимость данных отраслей для экономики республики постоянно растет. // фото: пресс-служба правительства РК