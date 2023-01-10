Более двух миллиардов рублей выделено на ремонт 29 школ в Карелии

В этом году в Карелии капитально отремонтируют 29 зданий школ. Из федерального бюджета регион получил на эти цели более двух миллиардов рублей, карельская казна добавила еще более 300 миллионов.

Модернизация идет в школах в Петрозаводске, Лахденпохском, Лоухском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском и Суоярвском районах, а также в трех общеобразовательных организациях, подведомственных министерству образования, сообщили в пресс-службе губернатора. В некоторых ремонт уже почти завершен, в других работы должны завершить до конца года.

На 2023 год в список школьных зданий для капремонта добавились еще восемь. Они вошли в программу по результатам дополнительного отбора, проведенного министерством просвещения РФ. В их числе - средняя школа №1 Кондопоги, Пиндушская школа №1, два здания средней школы №1 в Олонце, Туксинская школа, школы №2 и №3 в Пудоже, школа в Пяльме.

В Шуйской школе ремонт близится к завершению. Обновленная школа должна будет открыться к новому учебному году. // фото unsplash.com