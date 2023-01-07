Гости республики рассказали о том, чем восхищает Карелия

Карелия, где много холода и сказочных мест, стала точкой притяжения для многих туристов. Москвичка Ольга Туфекчи и ее друзья новогодние каникулы провели в живописном местечке Крошнозеро. Для них отдых в северной глубинке оказался насыщенным и ярким. В прямом смысле слова.

"Мы специально приехали из Москвы полюбоваться бликами северного сияния. Думали, что красивое природное явление можно увидеть только далеко на севере, например в Кеми. Но сказочная феерия разыгралась в южном районе Карелии, над озером Крошнозеро. Зрелище незабываемое",

- говорит Ольга.

Москвичей также поразили потрясающие карельские закаты. По мнению гостей, они насыщены яркими красками и необычным светом.

Затем была встреча с писателем Дмитрием Новиковым, состоялось знакомство с хаски в собачьем питомнике, и однодневная поездка на Белое море. Путешествие в город Кемь подарило москвичам массу адреналина, приятных эмоций и ароматную уху из корюшки, выловленной собственноручно.

- Разве такое забудешь? В Карелию хочется возвращаться вновь и вновь! - говорят гости из Москвы.