Карелии выделено 228 млн на программу медицинской реабилитации

Министр здравоохранения республики рассказал о финансовой помощи на программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Карельское ведомство первое в стране самостоятельно разработало и утвердило ее на федеральном уровне.

В этом году на реализацию программы Карелия получила более 127 миллионов рублей. Как подчеркнул Михаил Охлопков, это больше, чем было выделено большинству регионов. На эти деньги началась модернизация службы медицинской реабилитации в Пряжинской ЦРБ и Городской детской больнице.

Благодаря успехам в реализации программы в этом году, на 2023 год Карелия получит больше денег.

«Вместо 127 млн мы получили 228 млн рублей»,

- написал министр в своем аккаунте.

Деньги пойдут на оснащение дополнительным оборудованием для медицинской реабилитации Госпиталя для ветеранов войн, Городской поликлиники №2 и Сегежской ЦРБ. В Госпитале для ветеранов войн также восстановят закрытые 15 лет назад помещения для водолечения с душем Шарко, ваннами и другим оборудованием. // фото «Петрозаводск говорит»