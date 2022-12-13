Карельские рукодельницы навязали на роту и теперь утепляют батальон

Рукодельницы вяжет теплые вещи для участников специальной военной операции. За два месяца женщины связали более 400 пар носков, рукавиц, следков. Теперь у движения появилась своя эмблема.

Символом благотворительного движения стал логотип «СпИцназ». Объединение рукодельниц, вяжущих теплые вещи для военнослужащих, теперь можно безошибочно опознать по собственной эмблеме.

«Такой логотип я нашла на страничке одной из женщин, которая тоже вяжет для бойцов (не в Карелии), – поделилась организатор движения вязальщиц Светлана Всеволодова, — Решила, что эта эмблема может объединить не только нас, карельских мастериц, но и все российское движение вязальщиц».

В конце сентября местная жительница поселка Эссойла Светлана Всеволодова опубликовала пост в соцсетях, который призывал рукодельниц навязать носки для военнослужащих. Откликнулись мастерицы со всей Карелии и жительницы других регионов.

«За два с половиной месяца нас поддержали финансово 142 человека, поступило более 100 тысяч рублей, собрано и отправлено 5 больших посылок, связано 419 пар носков, следков и рукавиц, участвует в акции 75 вязальщиц!»

- сказала организатор движения «СпИцназ».

Вяжут изделия для мобилизованных женщины всех возрастов и профессий. Их труд оценили бойцы, служащие в зоне СВО.

«Муж очень просил вас поблагодарить, — сказала супруга мобилизованного из поселка Эссойла. — Раньше он шерстяные носки не носил. А сейчас на ночь надевает носочки наших мастериц, спит в них, утром снимает, говорит, что очень бережет. Они с любовью же связаны. Очень доволен! Огромное спасибо девочкам и женщинам! Доброе дело делаете!»





В начале декабря на Донбасс были отправлены еще несколько посылок шерстяного тепла от «СпИцназа». В планах карельских вязальщиц утеплить целый батальон военнослужащих. // на фото Светлана Всеволодова и отец Сергий, настоятель храма Святителя Николая из Эссойлы/ фото со страницы Светланы Всеволодовой «ВКонтакте»/ на главной unsplash.com