Модульный туалет установили в местечке Залавруга

Благоустройство археологического комплекса «Беломорские петроглифы» выполняют в эко-стиле.

В местечке Залавруга обновили домик смотрителя, обустроили пешеходную тропу, поставили фонари, установили информационные стенды и модульный туалет. Также закупят новое оборудование для обеспечения деятельности комплекса.

К 2024 году власти республики планируют построить современный визит-центр с выставочной экспозицией и новый мост к археологическому комплексу, сообщает пресс-служба регионального Минэка.

В 2021 году петроглифы Онежского и Белого моря были включены в список Объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Мероприятия по благоустройству проводят в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы. // фото пресс-служба регионального министерства экономразвития