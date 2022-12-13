Для переехавших в районы Карелии учителей приобрели шесть квартир

В Карелии по программе «Земский учитель» в этом году впервые приобрели служебное жилье для специалистов. Ранее участники программы рассчитывали только на федеральную выплату в миллион рублей.

Пока в Карелии приобрели шесть квартир. Об этом сегодня сообщил в своем аккаунте глава Карелии. В одну из квартир недавно переехала учительница из пудожской школы №3. Два года назад учитель математики и физики Елена Колокольникова переехала из Волгограда в Карелию. Педагог проживала в общежитии, теперь обустраивается на новом месте и делает ремонт. Служебное жилье еще купили для педагогов, работающих в Беломорском, Медвежьегорском, Пряжинском и Сегежском районах.

По программе «Земский учитель» в районы республики переехали 44 педагога, 15 из них - в этом году. // фото unsplash.com