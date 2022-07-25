Впечатляющее видео с лосями записали на юге Валаамского архипелага

Интересное видео с дикими животными разместил на своей странице наместник Валаамского монастыря.

Запечатлеть лосей, перебирающихся с одного на другой участок суши Емельяновых островов, получилось на юге Валаамского архипелага.

«Лоси перебираются вплавь не потому, что любят плавать, хотя и могут при необходимости, а потому что на отрезке дороги, соединяющей острова, ведутся работы. Удивительно однако, что делают они это днем, к радости хозяина смартфона»,

- прокомментировал видео наместник архимандрит Панкратий. Видео и скриншот: vk.com/e.pankratios.