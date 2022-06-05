Белка с шестью бельчатами поселилась под крышей жилого дома

О том, что под крышей дачного дома поселилось целое семейство рыжих грызунов, рассказал жительница Беломорска на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Хорошая, умная, заботливая мама, и бельчата у нее красивые, ловкие, шустрые. Утро веселой семейки начинается с разминки. Малыши пробегутся по всему дачного участку, к соседям заглянут, побывают во всех постройках, побегают по крышам, подоконникам, цветникам»,

- рассказала Татьяна Каньшиева.

Она добавила, что у них есть и тихий час, который длится два-три часа. Кроме того, по фото видно, они бельчата настолько привыкли к присутствию человека, что скоро станут совсем ручными. Фото: Татьяна Каньшиева.