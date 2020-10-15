15 октября 2020, 13:09
Возобновляются социальные полеты на Кижи
Билет на заповедный остров обойдется чуть больше, чем в тысячу рублей
Аэропорт «Петрозаводск» возобновляет выполнение социальных полетов на остров Кижи и в Сенную Губу. Об этом сообщил паблик аэропорта во «ВКонтакте».
Полеты будут совершаться один раз в неделю, по понедельникам. Время отправления - 11.00. Стоимость билета составит 1120 рублей.
Продажу билетов осуществляет Карельское агентство воздушных сообщений, информацию можно уточнить по телефону 78-30-78.
Напомним, ранее Минтранс РК открыл опрос среди жителей республики. Чиновники интересуются, по каким направлениям пассажиры хотели бы летать из Петрозаводска в 2021 году. Среди возможных новых маршрутов Казань, Минск, Минеральные Воды и Хельсинки. Фото аэропорта «Петрозаводск»