Возможность ареста люксового авто заставила алиментщика выплатить долг

Мужчина разом выплатил полмиллиона рублей долга по алиментам, чтобы сохранить люксовый автомобиль. Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, петрозаводчанину хватило всего нескольких часов для этого.

Суд рассмотрел семейный спор и постановил удерживать в пользу ребенка четверть всех доходов отца, но мужчина уклонялся от исполнения родительского долга.

Пристав арестовал счета, но поступления на них отсутствовали, так долг к середине июня составил почти полмиллиона. Приставы выяснили, что петрозаводчанин работает на себя и водит дорогой автомобиль.

«Пригласив на беседу самозанятого должника, судебный пристав повлиял на позицию мужчины. Гражданин в тот же день сдержал слово, данное на приеме, и перечислил на счет службы и задолженность по алиментам и сумму очередного платежа по алиментам за месяц», - сообщили в управлении ФССП по Карелии. // фото «Петрозаводск говорит»