Воздыхатель из ревности ударил ножом женщину в шею

50-летнюю женщину с ножевыми ранениями в области шеи доставили в больницу в Пудожском районе. Сообщение о пациентке передали полиции. По факту причинения легкого вреда здоровью возбудили уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая рассказала стражам порядка, что причиной ее бед стал давний знакомый. Полицейские разыскали 50-летнего подозреваемого. Мужчина признал вину и рассказал, что стало с его подругой. С его слов, на протяжении долгого времени он был неравнодушен к знакомой. В один из вечеров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина высказал женщине свои мысли на этот счет. Между ними произошла ссора.

Подозреваемый мужчина схватил нож и ударил подругу. Но испугавшись за ее жизнь, вызвал скорую помощь. В МВД уточнили, что подозреваемый нанес ножевой удар на почве ревности. (фото dekor.delfi.ee)