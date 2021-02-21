Подозреваемого в краже разыскивают в Петрозаводске

МВД Карелии предоставило видеозапись, на которой запечатлен возможный злоумышленник. На кадрах молодой человек в темной маске ставит на стеллаж с обувью пару кроссовок.

Полиция Петрозаводска предполагает, что молодой человек может быть причастен к хищению. Он объявлен в розыск. Стражи порядка просят петрозаводчан помочь установить личность и местонахождение разыскиваемого. Сведения можно сообщать по телефону +7-921-018-09-05.