Мужчина отделался условным сроком за гибель двух человек в ДТП

Виновнику аварии в Кемском округе вынесли приговор по делу о нарушении ПДД, повлекшем гибель людей

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В Карелии осудили виновника лобовой аварии с двумя погибшими. Водителя приговорили к условному сроку.

Авария произошла осенью 2025 года. Мужчина нарушил ПДД, двигался со скоростью не менее 90 километров в час, не обеспечил контроль за дорожным движением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем. В ДТП пассажиру автомобиля подсудимого причинен тяжкий вред здоровью; водитель и пассажир встречного автомобиля погибли на месте.

Мужчина вину признал, раскаялся, возместил ущерб и моральный вред потерпевшим, принес извинения. Кемский городской суд огласил приговор виновнику ДТП на федеральной трассе.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком в три года, также ему запрещено на два с половиной года садиться за руль.