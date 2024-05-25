Воздух в Карелии ночью местами остынет до минусовых значений

В воскресенье в Петрозаводске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+7, днем +14, +16, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, днем северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8, местами до -1, днем +13, +18, местами до +23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +8, днем +19;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +7, днем +17;

В Олонце ночью +5, днем +21;

В Пудоже ночью +3, днем +17;

В Сегеже ночью +8, днем +17;

В Сортавале ночью +6, днем +18;

В Суоярви ночью +8, днем +19.

Приход жары синоптики прогнозируют на рабочей неделе. Подробнее здесь. // фото «Петрозаводск говорит»