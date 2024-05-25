Воздух в Карелии ночью местами остынет до минусовых значений
В воскресенье в Петрозаводске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+7, днем +14, +16, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, днем северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8, местами до -1, днем +13, +18, местами до +23.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +8, днем +19;
В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +7, днем +17;
В Олонце ночью +5, днем +21;
В Пудоже ночью +3, днем +17;
В Сегеже ночью +8, днем +17;
В Сортавале ночью +6, днем +18;
В Суоярви ночью +8, днем +19.
Приход жары синоптики прогнозируют на рабочей неделе. Подробнее здесь. // фото «Петрозаводск говорит»