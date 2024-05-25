Майская погода еще удивит жителей Карелии

К северным границам Карелии в пятницу подошел фронтальный раздел циклона, дальше он двинется на центральные и южные районы. Жару собьют дожди и грозы, но из-за повышенного атмосферного давления значительных осадков не предвидится.

В субботу температура воздуха в пределах +16, +21, на севере +9, +13. На время установится сухая и прохладная погода. К утру 26 мая по северу и востоку Карелии ожидается всего +2, +5 градусов, по юго-западу до +7, днем в воскресенье прохладно +13, +18. Воздух начнется разогреваться в понедельник. Столбики термометров поползут вверх и достигнут +20, +23 градусов. Будет малооблачно, осадки не прогнозируются.

По прогнозу паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», со вторника температуры в республике могут местами добраться до 30-градусных значений. В Петрозаводске днем со вторника воздух начнет прогреваться до +26, +28 градусов.

Синоптики прогнозируют, что до конца мая и в первые дни июня на севере республики местами пройдут кратковременные дожди. Температура на 3-6 градуса будет превышать норму, в некоторые дни на 6-8.

Как предполагают в гидрометцентре, установится по-летнему жаркая погода. В ночные часы температура воздуха составит +10, +15, днем +23, +28. // фото «Петрозаводск говорит»