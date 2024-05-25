25 мая 2024, 08:30
Осадки обещают сегодня в Карелии, сюрпризов погоды не будет
О погоде 25 мая в Петрозаводске и Карелии рассказали в гидрометцентре
В Петрозаводске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, рассказали в региональном гидрометцентр. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +17, +19.
В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +16, +21, на севере +9, +14.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем +14;
В Кондопоге, Пудоже днем +18;
В Медвежьегорске днем +15;
В Олонце днем +21;
В Сортавале днем +21;
В Суоярви днем +20. // фото «Петрозаводск говорит»