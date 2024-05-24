Дождь и грозу обещают жителям Карелии в субботу

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Утром и днем синоптики гидрометцентра прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Ветер ночью юго-западный, западный, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13,+15, днем +17, +19. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем расти.

В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер ночью западный, юго-западный, на севере северо-западный, северный, днем северный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, на севере +5, +10, днем +16, +21, на севере +9, +14.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +3, днем +14;

В Кондопоге ночью +5, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +3, днем +15;

В Олонце ночью +6, днем +21;

В Пудоже ночью +2, днем +18;

В Сегеже ночью +3, днем +14;

В Сортавале ночью +8, днем +21;

В Суоярви ночью +6, днем +20. // фото unsplash.com/ Nikita Burdini