Петрозаводчанам предвещают холодное воскресенье

Прохлада придет в карельскую столицу. 26 мая в Петрозаводске будет солнечно, но холодно. Вновь будет дуть холодный восточный ветер.

Ночью температура воздуха опустится до +3 градусов, днем немного потеплеет, но не прогнозируется выше +11,+13 градусов, сообщается в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Днем в понедельник вновь станет тепло. Температура преодолеет отметку в 20 градусов. Вблизи Онежского озера будет свежее, но в целом ожидается до +23. // фото «Петрозаводск говорит»