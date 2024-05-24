Летнее тепло установится сегодня в Петрозаводске и Карелии

В Петрозаводске сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха +23, +25, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, на севере кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +23, +28.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Пудоже днем +25;

В Медвежьегорске, Сегеже днем +26;

В Олонце, Суоярви днем +24;

В Сортавале днем +20. // фото «Петрозаводск говорит»