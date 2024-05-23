Температура воздуха в пятницу в Карелии приблизится к +28
В пятницу в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +11,+13, днем +23, +25, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем на севере кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, на юге местами до +3, днем +23, +28.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +25;
В Кондопоге ночью +12, днем +25;
В Медвежьегорске ночью +12, днем +26;
В Олонце ночью +9, днем +24;
В Пудоже ночью +11, днем +25;
В Сегеже ночью +9, днем +26;
В Сортавале ночью +10, днем +20;
В Суоярви ночью +12, днем +24. // фото «Петрозаводск говорит»