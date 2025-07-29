Воздух раскалится в среду до 33 градусов

30 июля в Петрозаводске малооблачно, дождь не обещают. Город будет обдувать юго-восточный, восточный ветер ночью слабый, а днем умеренный. В ночные часы в городе +18, +20, температура воздуха в дневные часы +28, +30, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии в среду переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13, +18, на юге местами до +22, днем +28, +33.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Суоярви ночью +18, днем +31;

В Кондопоге ночью +18, днем +30;

В Медвежьегорске ночью +18, днем +32;

В Олонце ночью +17, днем +32;

В Пудоже ночью +15, днем +32;

В Сегеже ночью +17, днем +31;

В Сортавале ночью +20, днем +30. © «Петрозаводск говорит»