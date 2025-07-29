Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске и Карелии во вторник

В Петрозаводске небольшая облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, восточный умеренный, рассказали в гидрометцентре. Температура воздуха +27, +29.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +27, +32.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Олонце, Калевале днем +31;

В Кондопоге днем +29;

В Сегеже, Медвежьегорске, Суоярви днем +30;

В Пудоже днем +32;

В Сортавале днем +28. © «Петрозаводск говорит»