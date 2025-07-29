29 июля 2025, 07:00
Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске и Карелии во вторник
Воздух раскалится сегодня до плюс 32
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске небольшая облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, восточный умеренный, рассказали в гидрометцентре. Температура воздуха +27, +29.
В Карелии переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +27, +32.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Олонце, Калевале днем +31;
В Кондопоге днем +29;
В Сегеже, Медвежьегорске, Суоярви днем +30;
В Пудоже днем +32;
В Сортавале днем +28. © «Петрозаводск говорит»