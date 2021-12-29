ВОЗ призвала к середине лета привить от коронавируса 70% жителей Земли

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал вакцинировать большую часть населения планеты. По его мнению, к 1 июля 2022 года нужно привить от ковида 70% жителей Земли.

«В то время как 2021-й был тяжелым годом, я призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения к началу июля 2022. Часы запущены», - цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

По его предположению, это позволит пережить острую фазу пандемии. (фото pixabay.com, AhmadArdity)