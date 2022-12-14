Вотчину карельского Деда Мороза будут развивать, власти обещали помощь

Резиденция карельского Деда Мороза Талвиукко в поселке Чална стала одним из наиболее успешных туристических проектов в экономике Карелии, заявил глава региона Артур Парфенчиков на выездном совещании в Пряжинском районе. Доказательством тому является количество туристов. В текущем году ее посетили более 100 тысяч человек.

Губернатор считает, что там нужно создавать новую концепцию с расширением услуг. Уже есть идеи о создании зоны для катания на лыжах и коньках. Кроме того, можно использовать резиденцию не только зимой, но и летом. В реализации этих планов Артур Парфенчиков пообещал помощь.

Сегодня в собственность республики передали ведущую от железнодорожной станции «Чална-Онежская» к трассе Петрозаводск-Суоярви дорогу. Кроме того, летом 2023 года планируют подготовить проектную документацию на ремонт участка на улице Вокзальной длиной 563 м. Об этом сообщил первый замминистра по дорожному хозяйству Дмитрий Кондрашин.

Для удобства приезжающих ранее в Чалне была построена пассажирская платформа, оборудованная навесами, скамейками и автоматическим светодиодным освещением. Также для пассажиров предусмотрено организованное посещение самой резиденции Талвиукко. А создатель туробъекта Николай Столяров сообщил об открытии в январе на территории комплекса нового ресторана. // Фото: gov.karelia.ru.