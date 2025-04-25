Воспитательница из Кондопоги стала лучшей в Карелии

15 педагогов из 13 районов Карелии поборолись за звание "Воспитателя года". В результате им стала Ольга Воеводина, воспитатель детского сада №20 "Колосок", об успехах сообщает пресс-служба администрации Кондопожского района.

Конкурс состоятл из двух очных туров. В первом воспитатели прошли три испытания: "Педагогическое мероприятие с детьми", "Просветительское мероприятие с родителями" и "Мастер-класс". На второй этап прошло шесть участников, которые поучаствовали в таких конкурсных испытаниях, как "Брифинг" и "Блиц-турнир".

Администрация Кондопожского района поздравила Ольгу Воеводину с победой и пожелала удачи на всероссийском этапе. © «Петрозаводск говорит»