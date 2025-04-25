Юные спортсмены привезли 12 медалей из Санкт-Петербурга

Пресс-служба спортшколы №5 поделилась успехами своих воспитанников. 9 спортсменов привезло 12 медалей из Санкт-Петербурга после региональных соревнований.

Дети из Карелии поучаствовали в Региональных соревнованиях "Невский рассвет" и Фестивале "Весенний кубок". Воспитанниики спортшколы завоевали 5 золотых и серебрянных медалей, 2 бронзовых.

Дети занимаются с тренерами Инной и Денисом Шишкинами. Спортшкола поздравляет их и воспитанников с новыми победами. © «Петрозаводск говорит»