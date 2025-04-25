25 апреля 2025, 18:06
Общество

Юные спортсмены привезли 12 медалей из Санкт-Петербурга

Воспитанники спортивной школы продемонстрировали свое владение киокушин
Фото: unsplash // Prateek Katyal

Пресс-служба спортшколы №5 поделилась успехами своих воспитанников. 9 спортсменов привезло 12 медалей из Санкт-Петербурга после региональных соревнований. 

Дети из Карелии поучаствовали в Региональных соревнованиях "Невский рассвет" и Фестивале "Весенний кубок". Воспитанниики спортшколы завоевали 5 золотых и серебрянных медалей, 2 бронзовых.

Дети занимаются с тренерами Инной и Денисом Шишкинами. Спортшкола поздравляет их и воспитанников с новыми победами. © «Петрозаводск говорит»

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Республика Карелия
Карелия
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спортивные соревнования
киокушин
спортшкола №5