Воспитанники спортивной школы №7 получили новые мячи

Петрозаводская спортивная школа №7 получила новые профессиональные мячи.

В рамках нацпроекта «Демография» школа получила 100 мячей. Учреждение также приобрело за счет дополнительной федеральной субсидии еще 55 мячей с сетками, сообщает пресс-служба мэрии. Новый инвентарь передан в тренировочные группы для занятий.



Спортивная школа № 7, как обладатель присвоенного ему в 2019 году статуса «Детский футбольный центр», в дальнейшем получит дополнительную поддержку.

Ранее в спортивной школе Олимпийского резерва №5 усовершенствовали зал борьбы. Подробнее – здесь.

Фото: пресс-служба администрации города