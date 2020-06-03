03 июня 2020, 15:14
Воспитанники спортивной школы №7 получили новые мячи
В тренировочные группы для занятий передали 155 профессиональных мячиков
Петрозаводская спортивная школа №7 получила новые профессиональные мячи.
В рамках нацпроекта «Демография» школа получила 100 мячей. Учреждение также приобрело за счет дополнительной федеральной субсидии еще 55 мячей с сетками, сообщает пресс-служба мэрии. Новый инвентарь передан в тренировочные группы для занятий.
Спортивная школа № 7, как обладатель присвоенного ему в 2019 году статуса «Детский футбольный центр», в дальнейшем получит дополнительную поддержку.
Ранее в спортивной школе Олимпийского резерва №5 усовершенствовали зал борьбы. Подробнее – здесь.
Фото: пресс-служба администрации города