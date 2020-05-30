Артур Парфенчиков разрешил работу фитнес-центров

Глава Карелии Артур Парфенчиков снял запрет на работу фитнес-центров, тренажерных залов и других спортивных объектов, кроме бассейнов. Об этом руководитель региона сообщил 30 мая, а соответствующее распоряжение было подписано накануне, 29 мая.

Работать фитнес-центры могут с определенными ограничениями. Так, посетителей должно быть не более половины от максимальной пропускной способности зала. Заниматься придется с соблюдением социальной дистанции. Обязательны использование масок и перчаток при контактах между людьми – например, между инструктором и занимающимся.

Отметим, что ранее глава Карелии предлагал обязать носить маски в фитнес-центрах даже во время выполнения упражнений. Теперь, исходя из текста распоряжения, маски надо надевать только при прямом контакте с другими людьми. Также, судя по всему, власти отказались от идеи ставить в тренажерных залах перегородки. Такая мера борьбы с распространением инфекции обсуждалась во время онлайн-встречи губернатора с предпринимателями, однако в тексте распоряжения про перегородки не сказано.

В том же документе Артур Парфенчиков назвал дату начала летней оздоровительной кампании: 1 июля.