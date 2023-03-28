Восьмерых «закладчиков» будут судить в Карелии, организатора не нашли

Состоящую из восьми «закладчиков» преступную группу обезвредили в Карелии и будут судить за распространение запрещенных веществ. Одного из нарушителей также обвинили в вовлечении в продажу наркотиков 15-летней девочки, сообщили в прокуратуре региона.

Молодые люди занимались преступным промыслом в марте-апреле прошлого года. Они распространяли синтетический наркотик N-метилэфедрон.

Получали в мессенджере от неустановленного следствием лица координаты крупных «закладок». Потом расфасовывали на более мелкие партии и сбывали через тайники в Петрозаводске и Кондопоге. Один юноша привлек к распространению свою несовершеннолетнюю знакомую.

Деятельность преступной группы пресекли полицейские и изъяли 230 граммов запрещенного вещества.

Злоумышленники признали вину, уголовное дело направили в суд. В отношении организатора группы материалы выделили в отдельное производство. // фото: freepik.com