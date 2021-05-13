Восемь человек спасли пожарные из горящего дома в Петрозаводске

Сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного кирпичного дома на Первомайском проспекте поступило в 18:07 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту происшествия, возле подъезда их встречал закопченный мужчина, который сообщил, что горит его квартира на втором этаже.

Два верхних этажа подъезда были полностью в едком черном дыму, который нес реальную угрозу жизням людей. Позже выяснилось, что в квартире горела отделка, выполненная из пенопластовых плиток.

Пожарные, используя средства индивидуальной защиты для органов дыхания, приступили к спасению людей. При помощи этих устройств было спасено восемь человек, в том числе один ребенок.

В результате пожара в квартире, где произошел пожар, огнем была повреждена комната на площади 12 квадратных метров.

Причина пожара будет установлена в ходе специальной проверки. // Фото: lobnya.cc