Труп обнаружен в квартире на севере Карелии

Пожарным Сегежского района из полиции поступил звонок с просьбой о помощи.

Вчера утром в поселке Каменный Бор возникла необходимость попасть в квартиру, где мужчина не открывает дверь.

Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. К сожалению, самые худшие опасения подтвердились, мужчина был мертв.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // Фото: gushrustalniy.bezformata.com