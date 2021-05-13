13 мая 2021, 08:05
Труп обнаружен в квартире на севере Карелии
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку
Пожарным Сегежского района из полиции поступил звонок с просьбой о помощи.
Вчера утром в поселке Каменный Бор возникла необходимость попасть в квартиру, где мужчина не открывает дверь.
Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. К сожалению, самые худшие опасения подтвердились, мужчина был мертв.
Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // Фото: gushrustalniy.bezformata.com